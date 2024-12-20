Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Зинан Гюмюш
Статистика
Зинан Гюмюш - статистика
Завершил карьеру
15 января 1994 (32)
#11 | Нападающий
179 см
Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2022/2023
Италия. Серия А 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Турция. Суперлига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 17 тур
Эюпспор
1 : 1
20.12.2024
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
2 : 0
13.12.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
3 : 0
08.12.2024
Самсунспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Галатасарай
2 : 2
01.12.2024
Эюпспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 2
23.11.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
0 : 1
09.11.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
1 : 0
19.10.2024
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
2 : 1
06.10.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
4 : 1
19.08.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.08.2024
Эюпспор
Был в запасе
Главные новости
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото
«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+