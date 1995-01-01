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Чарли Хортон
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Как сыграют «Зенит», ЦСКА, «Ростов»? Смотрите матчи РПЛ с бонусом в 17000 рублей
18:58
«Ростов» – «Пари НН»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ
18:55
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» (3:0), «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с аутсайдером (0:0)
18:33
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2022-й Заболотный провел вообще без голов. В 2023-м – уже два
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18:30
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Кокорин забил очередной гол за «Арис»
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Все новости
19:12
Видео
Пиняев посетил раздевалку «Крыльев Советов» после их разгрома от ЦСКА
19:08
Ломаев: «У «Крыльев» в матче с ЦСКА не было команды»
18:45
Реклама
«Ростов» проиграл в прошлом матче РПЛ. Как команда Карпина сыграет сегодня?
18:19
РПЛ. ЦСКА разгромил «Крылья» (4:0) и продлил победную серию против самарцев
10
18:12
«Мы стали жертвой кампании против чести «Барселоны»: Лапорта – об обвинении клуба в подкупе судей
18:12
Агент Мантуана рассказал, собирается ли «Зенит» выкупать бразильца
3
18:07
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками» (3:2)
7
18:05
Малком – после двух дублей подряд за «Зенит»: «Наконец могу показывать на поле настоящего Малкома»
1
18:01
Троссард из «Арсенала» сделал три ассиста в 1-м тайме с «Фулхэмом»
18:00
Каземиро удален на 32-й минуте матча с «Саутгемптоном»
17:43
«На одни и те же грабли»: Кержаков – о победе «Зенита» над «Химками»
4
17:37
«Рубин» продолжил победную серию после ухода Слуцкого
1
17:26
Малком высказался о бомбардирской гонке с Промесом
8
17:22
ЦСКА после 1-го тайма выигрывает у «Крыльев» со счетом 3:0
2
17:14
Месси может отказаться от возвращения в «Ньюэллс Олд Бойз» из-за обстрела магазина своей семьи
17:05
Форвард Заболотный забил в РПЛ впервые за 458 дней
6
16:54
«Что-то серьезное»: Семак – о травме Барриоса
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16:48
Уткин заподозрил «Зенит» в нарушении закона на фоне бесплатной раздачи билетов
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16:41
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Во время матча «Зенит» – «Химки» мяч попал в голову оператору
16:34
Кухарчук: «Понимаю, что люди недовольны зарплатами футболистов. Каждый зарабатывает, чем может»
16:22
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Судья ошибочно не удалил игрока «Зенита» и не назначил пенальти в пользу «Химок» (Игорь Федотов)
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Дзюба опубликовал пост после победы «Локомотива» над «Ахматом»
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РПЛ. «Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2)
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«Я на сборах»: хоккеист Иванюженков записал видео из Сочи и заявил о непричастности к ночному убийству в Подмосковье
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Малком сделал дубль во втором матче «Зенита» подряд и догнал Промеса в гонке бомбардиров
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Чарли Хортон - статистика
#30 | Вратарь
Имя
Чарли
Фамилия
Хортон
Состав
Без клуба
Родной город
Лондон
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
14 сентября 1994 (28 лет)
Рост
197
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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