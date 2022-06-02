Бобан Николов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Бобан
|Фамилия
|Николов
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Имя
|Бобан
|Фамилия
|Николов
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|1' -90'
|Северная Македония
|4:0
|Гибралтар
|83'
|09.06.2022
|59' -90'
|Северная Македония
|0:3
|Грузия
|05.06.2022
|1' -90'
|Гибралтар
|0:2
|Северная Македония
|84'
|02.06.2022
|72' -90'
|Болгария
|1:1
|Северная Македония