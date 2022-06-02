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    Бобан Николов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Бобан
    Фамилия Николов
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 1' -90' Северная Македония 4:0 Гибралтар
    83'
    09.06.2022 59' -90' Северная Македония 0:3 Грузия
    05.06.2022 1' -90' Гибралтар 0:2 Северная Македония
    84'
    02.06.2022 72' -90' Болгария 1:1 Северная Македония
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