Джейси Оливейро - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Джейси
|Фамилия
|Оливейро
|Команда
|Европа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Джейси
|Фамилия
|Оливейро
|Команда
|Европа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Европа
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Европа (Гибралтар)
|1:2
|Викингур (Гота)
|06.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Гота)
|1:0
|Европа (Гибралтар)