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    Джейси Оливейро - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Джейси
    Фамилия Оливейро
    Команда Европа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июля 1998 (24 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Европа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Европа (Гибралтар) 1:2 Викингур (Гота)
    06.07.2022 1' -90' Викингур (Гота) 1:0 Европа (Гибралтар)
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