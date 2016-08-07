Бен Глэдвин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Глэдвин
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Глэдвин
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2016
|64' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|10.12.2016
|72' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.10.2016
|81' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|22.10.2016
|1' -74'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17'
|18.10.2016
|53' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|14.08.2016
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.08.2016
|1' -56'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Лидс (Лидс)
|25'