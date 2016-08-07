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    Бен Глэдвин - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Глэдвин
    Команда Суиндон Таун
    Состав Основной
    Родной город Рединг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июня 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
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