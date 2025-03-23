Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ника Квеквескири
Статистика
Ника Квеквескири - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1992 (34)
#30 | Полузащитник
184 см
Грузия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Чемпионат Европы 2024
Лига конференций 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Польша. Экстракласа 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Казахстан. Премьер-лига 2020
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грузия
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, Переходные матчи
Грузия
6 : 1
23.03.2025
Армения
Был в запасе
Лига наций, Переходные матчи
Армения
0 : 3
20.03.2025
Грузия
1' - 90'
18'
Лига наций, 6 тур
Чехия
2 : 1
19.11.2024
Грузия
Был в запасе
Лига наций, 5 тур
Грузия
1 : 1
16.11.2024
Украина
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
4
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
1
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
1
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
8
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+