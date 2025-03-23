Статистика по турнирам

Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Польша. Экстракласа 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Казахстан. Премьер-лига 2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015