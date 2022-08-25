Ника Квеквескири - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Ника
|Фамилия
|Квеквескири
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Ника
|Фамилия
|Квеквескири
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Лех
|2:0
|Юргорден
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|23.02.2023
|90' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 46'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|14
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.02.2023
|90' -90'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|1' -46'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|1' -88'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|13.10.2022
|85' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|60' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -58'
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|61' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|11.08.2022
|68' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|04.08.2022
|60' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|28.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|76' 81'
|21.07.2022
|1' -80'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)