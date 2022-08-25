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    Ника Квеквескири - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Ника
    Фамилия Квеквескири
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Лех 2:0 Юргорден Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    23.02.2023 90' - 90' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 46' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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