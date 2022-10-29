Максим Лопес - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 82'
|Сассуоло
|3:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|60' - 90'
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|17.02.2023
|1' - 85'
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|81'
|12.02.2023
|46' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|18
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -82'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|25.02.2023
|60' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.02.2023
|1' -85'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|81'
|12.02.2023
|46' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2023
|54' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|88'
|09.11.2022
|1' -75'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|62'
|05.11.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.10.2022
|1' -84'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|75'
|24.10.2022
|62' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|15.10.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.10.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Салернитана (Салернитана)
|17.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|69'
|11.09.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|72'
|04.09.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|72'
|27.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)