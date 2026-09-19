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Лига 1 2025/2026
Команды
Париж
Максим Лопес
Статистика
€ 5 млн
Максим Лопес - статистика
Париж
4 декабря 1997 (28), Марсель
#20 | Полузащитник
167 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
1' - 86'
57'
40'
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
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Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Париж
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
1' - 86'
57'
40'
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
22.08.2026
Париж
63' - 90'
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