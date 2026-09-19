Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2026/2027 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Франция. Лига 2 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017