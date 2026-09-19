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Лига 1 2025/2026
Команды
Ренн
Адриен Томассон
Статистика
€ 4 млн
Адриен Томассон - статистика
Ренн
10 декабря 1993 (32)
#28 | Полузащитник
177 см
Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
4 : 0
19.09.2026
Ренн
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Штурм
0 : 0
16.09.2026
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 0
11.09.2026
Марсель
1' - 90'
52'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 2
06.09.2026
Ренн
77' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
1' - 90'
5'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
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Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ренн
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Штурм
0 : 0
16.09.2026
Ренн
1' - 90'
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