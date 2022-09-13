Валентин Ронье - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Ронье
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Ронье
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|01.03.2023
|56' - 90'
|Марсель
|
2:3
(6:7)п
|Анси
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|26.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -83'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.10.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|12.10.2022
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|04.10.2022
|62' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|13.09.2022
|1' -82'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|07.09.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)