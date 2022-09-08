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    Хамари Траоре - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Хамари
    Фамилия Траоре
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1992 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 74' - 90' Осер 0:0 Ренн Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    15.09.2022 1' -83' Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    83'
    08.09.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
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