Хамари Траоре - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Хамари
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Хамари
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|15.09.2022
|1' -83'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|83'
|08.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)