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    Тейлор - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Тейлор
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Родной город Бильбао
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 февраля 1994 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хибернианс 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2022 1' -26' РФШ (Рига) 1:1 Хибернианс (Паола)
    11' 26'
    28.07.2022 1' -80' Левадия (Таллин) 1:1 Хибернианс (Паола)
    19.07.2022 Был в запасе Хибернианс (Паола) 3:2 Левадия (Таллин)
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