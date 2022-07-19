Тейлор - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Тейлор
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1994 (29 лет)
|Имя
|Тейлор
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бильбао
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|1' -26'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|11' 26'
|28.07.2022
|1' -80'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)