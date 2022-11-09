Тома Лемар - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Тома
|Фамилия
|Лемар
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|163
|Вес
|62
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Тома
|Фамилия
|Лемар
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|163
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 64'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|57' - 90'
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|17
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -64'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|25.02.2023
|57' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -61'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|1' -46'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.01.2023
|1' -59'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|15.01.2023
|1' -67'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|73' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|29.12.2022
|66' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|09.11.2022
|59' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|06.11.2022
|73' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|79'
|18.10.2022
|1' -40'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.10.2022
|1' -82'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|65' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|10.09.2022
|1' -46'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|29.08.2022
|64' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|66'
|21.08.2022
|1' -62'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.08.2022
|1' -62'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)