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    Тома Лемар - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Тома
    Фамилия Лемар
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 163
    Вес 62
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 64' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 57' - 90' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 17 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -64' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    25.02.2023 57' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    12.02.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2023 1' -61' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    29.01.2023 1' -46' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.01.2023 1' -59' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    15.01.2023 1' -67' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    08.01.2023 73' -90' Атлетико (Мадрид) 0:1 Барселона (Барселона)
    29.12.2022 66' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Эльче (Эльче)
    09.11.2022 59' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    06.11.2022 73' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    79'
    18.10.2022 1' -40' Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.10.2022 1' -82' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 65' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    10.09.2022 1' -46' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    29.08.2022 64' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    66'
    21.08.2022 1' -62' Атлетико (Мадрид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    15.08.2022 1' -62' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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