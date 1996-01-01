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Ибраим Диалло
Статистика
Ибраим Диалло - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1996 (30)
#2 | Защитник
175 см | 70 кг
Мали
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
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