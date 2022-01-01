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Хесус
Статистика
Хесус - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1991 (35), Лас-Америкас
#4 | Защитник
185 см
Испания
Статистика
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