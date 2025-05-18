Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тобиас Кемпе - статистика

Завершил карьеру
27 июня 1989 (37), Везель
#11 | Полузащитник
184 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
14
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
3 : 1
18.05.2025
Ян Регенсбург
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
11.05.2025
Дармштадт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Дармштадт
0 : 4
03.05.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Пройссен
1 : 1
26.04.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Дармштадт
3 : 1
20.04.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Герта
1 : 1
12.04.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Дармштадт
1 : 0
05.04.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ульм 1846
2 : 1
28.03.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Кельн
2 : 1
15.03.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Дармштадт
3 : 0
07.03.2025
Карлсруэ
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Магдебург
4 : 1
02.03.2025
Дармштадт
60' - 90'
76'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 0
23.02.2025
Шальке-04
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
1 : 0
15.02.2025
Дармштадт
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
0 : 1
26.01.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Фортуна
2 : 2
17.01.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
5 : 1
14.12.2024
Кайзерслаутерн
81' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Гамбург
2 : 2
08.12.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Дармштадт
0 : 0
30.11.2024
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.11.2024
Дармштадт
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
09.11.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
1 : 5
02.11.2024
Дармштадт
67' - 90'
77'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
27.10.2024
Ульм 1846
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
5 : 1
18.10.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
3 : 3
04.10.2024
Дармштадт
69' - 90'
74'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
87' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
68' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Падерборн
3 : 1
11.08.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
0 : 2
04.08.2024
Фортуна
87' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
7
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+