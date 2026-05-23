Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Егор Демченко - статистика

Эпицентр
25 июля 1997 (29)
#17 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эпицентр
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Эпицентр
0 : 0
23.05.2026
Полтава
46' - 90'
62'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Эпицентр
3 : 2
12.05.2026
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
2 : 2
09.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Верес
3 : 3
02.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
1 : 0
12.04.2026
Эпицентр
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр
1 : 0
06.04.2026
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
2 : 1
21.03.2026
Эпицентр
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Эпицентр
4 : 0
07.03.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
4 : 0
27.02.2026
Эпицентр
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Эпицентр
0 : 2
21.02.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
5 : 0
14.12.2025
Эпицентр
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полтава
0 : 3
08.12.2025
Эпицентр
46' - 90'
82'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 0
30.11.2025
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
0 : 0
23.11.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 2
07.11.2025
Оболонь
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Эпицентр
2 : 3
01.11.2025
Верес
64' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
0 : 1
24.10.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
1 : 3
19.10.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Эпицентр
1 : 2
03.10.2025
Заря
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка
2 : 1
26.09.2025
Эпицентр
1' - 68'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Эпицентр
4 : 5
21.09.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
1 : 0
30.08.2025
Эпицентр
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Эпицентр
1 : 4
16.08.2025
Динамо К
1' - 72'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
ЛНЗ
1 : 0
09.08.2025
Эпицентр
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер
84' - 90'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
5
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
2
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
12
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+