Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Владимир Адамюк - статистика

Карпаты
17 июля 1991 (35), Сивка-Калушская
#3 | Защитник
185 см | 82 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Карпаты
1 : 2
23.05.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Кривбасс
1 : 0
08.05.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Карпаты
0 : 0
02.05.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Эпицентр
0 : 0
19.04.2026
Карпаты
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Карпаты
2 : 0
11.04.2026
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
0 : 1
04.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
4 : 0
22.03.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава
0 : 4
13.03.2026
Карпаты
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 1
08.03.2026
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
0 : 0
29.11.2025
Карпаты
1' - 54'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 2
22.11.2025
Харьков
1' - 90'
62'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
1 : 0
08.11.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
1 : 3
19.10.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
04.10.2025
Карпаты
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
3 : 3
27.09.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Оболонь
0 : 2
22.09.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
2 : 2
29.08.2025
Карпаты
33' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
1 : 1
16.08.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
Был в запасе
Главные новости
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
3
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
7
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+