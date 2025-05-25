Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Герман Пеньков - статистика

Завершил карьеру
26 мая 1994 (32)
#94 | Вратарь
185 см | 78 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛНЗ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Оболонь
0 : 0
10.05.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.05.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
ЛНЗ
0 : 0
26.04.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ингулец
0 : 0
20.04.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 4
11.04.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
1 : 0
05.04.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
ЛНЗ
0 : 1
28.03.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
2 : 0
16.03.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
ЛНЗ
1 : 2
06.03.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 0
28.02.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
0 : 1
22.02.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия
1 : 1
14.12.2024
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Левый берег
3 : 1
07.12.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
0 : 1
09.11.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
04.11.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
2 : 0
20.10.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
5 : 1
06.10.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
ЛНЗ
1 : 1
28.09.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 1
22.09.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Колос
1 : 1
16.09.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
1 : 0
01.09.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
2 : 1
26.08.2024
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
ЛНЗ
3 : 1
18.08.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
ЛНЗ
0 : 2
12.08.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
ЛНЗ
1 : 0
04.08.2024
Левый берег
Был в запасе
Главные новости
Тедеев высказался о варианте с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
4
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+