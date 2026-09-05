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Мэнсфилд Таун
Тайлер Робертс
Статистика
Тайлер Робертс - статистика
Мэнсфилд Таун
12 января 1989 (37)
#19 | Нападающий
175 см | 69 кг
Уэльс
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 5 тур
Брэдфорд Сити
1 : 0
05.09.2026
Мэнсфилд Таун
80' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
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Команда
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Мэнсфилд Таун
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мэнсфилд Таун
1 : 2
07.03.2026
Арсенал
1' - 46'
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