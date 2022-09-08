Никита Кравченко - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Кравченко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|08.09.2022
|88' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)