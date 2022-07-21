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    Дан Нистор - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Дан
    Фамилия Нистор
    Команда Пандурий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 мая 1988 (34 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Университатя 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 119' -122' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 2:1
    (4:3)п    		 Университатя (Крайова)
    18.08.2022 Был в запасе Университатя (Крайова) 1:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    11.08.2022 Был в запасе Университатя (Крайова) 3:0 Заря (Луганск)
    21.07.2022 Был в запасе Влажния (Шкодер) 1:1 Университатя (Крайова)
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