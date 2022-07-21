Дан Нистор - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Нистор
|Команда
|Пандурий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Нистор
|Команда
|Пандурий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Университатя
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|119' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Влажния (Шкодер)
|1:1
|Университатя (Крайова)