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    Алессандро Голинуччи - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Голинуччи
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 октября 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -66' Сан-Марино 0:4 Эстония
    05.06.2022 1' -90' Сан-Марино 0:2 Мальта
    63'
    02.06.2022 1' -89' Эстония 2:0 Сан-Марино
    60'
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