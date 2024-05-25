Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Богдан Бойчук - статистика

Завершил карьеру
30 мая 1996 (30)
#11 | Нападающий
170 см | 57 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
21
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
2 : 0
19.05.2024
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Черноморец
3 : 0
12.05.2024
Харьков
1' - 71'
59'
52'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Шахтер
3 : 0
05.05.2024
Черноморец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 4
01.05.2024
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
3 : 2
07.04.2024
Александрия
1' - 54'
10'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полесье
1 : 4
30.03.2024
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
17.03.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
09.03.2024
Ворскла
1' - 82'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Динамо К
1 : 0
02.03.2024
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 1
26.02.2024
Черноморец
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Черноморец
1 : 0
10.12.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
1 : 3
03.12.2023
ЛНЗ
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Днепр-1
5 : 2
27.11.2023
Черноморец
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Черноморец
2 : 3
12.11.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
05.11.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
3 : 0
21.10.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Кривбасс
1 : 0
08.10.2023
Черноморец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Черноморец
0 : 0
30.09.2023
Заря
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
1 : 5
22.09.2023
Черноморец
1' - 73'
45'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
1 : 0
16.09.2023
Полесье
1' - 73'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Верес
3 : 1
01.09.2023
Черноморец
86' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Ворскла
2 : 1
27.08.2023
Черноморец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Черноморец
3 : 2
20.08.2023
Динамо К
1' - 90'
54'
Главные новости
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
1
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
2
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
2
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
1
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
10
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
11
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+