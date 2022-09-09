Богдан Бойчук - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бойчук
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Вес
|57
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бойчук
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Вес
|57
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|9
|0
|1
|0
|1
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|10.11.2022
|41' -47'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|47' 47'
|06.11.2022
|64' -90'
|Рух (Львов)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|23.10.2022
|1' -67'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|30'
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|30.09.2022
|1' -83'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|09.09.2022
|59' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|02.09.2022
|60' -90'
|Рух (Львов)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.08.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)