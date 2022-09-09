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    Богдан Бойчук - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Богдан
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бойчук
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 мая 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Вес 57
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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