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Оксфорд
Кэмерон Браннаган
Статистика
€ 800 тыс
Кэмерон Браннаган - статистика
Оксфорд
9 мая 1996 (30)
#8 | Полузащитник
180 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Оксфорд
1 : 1
19.09.2026
Кембридж Юнайтед
1' - 90'
45'
Англия. Первая лига, 6 тур
Оксфорд
3 : 0
12.09.2026
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Лестер
0 : 4
05.09.2026
Оксфорд
1' - 81'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
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Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оксфорд
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
0 : 1
15.02.2026
Сандерленд
1' - 65'
61'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.01.2026
Оксфорд
1' - 65'
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