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Фелипе Пирес
Статистика
Фелипе Пирес - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1995 (31), Сан-Паулу
#14 | Нападающий
178 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Грузия. Лига Эровнули 2024
Лига конференций 2024/2025
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Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
4
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Ордабасы
1 : 1
17.07.2025
Торпедо
1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
4 : 3
10.07.2025
Ордабасы
1' - 90'
30, 79'
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