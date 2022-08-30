Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фелипе Пирес - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Фелипе
    Фамилия Пирес
    Команда Волос
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 11 0 2 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    10'
    06.11.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    35'
    03.11.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Коритиба (Коритиба)
    11.10.2022 67' -90' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    78'
    05.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.10.2022 83' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    90'
    29.09.2022 1' -61' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    19.09.2022 1' -73' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    03.09.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    54'
    30.08.2022 1' -83' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    45'
    21.08.2022 1' -74' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    65'
    14.08.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    90'
    06.08.2022 74' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    • Читайте нас: 
    11