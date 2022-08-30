Фелипе Пирес - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Пирес
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Пирес
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|11
|0
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|10'
|06.11.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|35'
|03.11.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|11.10.2022
|67' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|78'
|05.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|83' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|90'
|29.09.2022
|1' -61'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|19.09.2022
|1' -73'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|03.09.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|54'
|30.08.2022
|1' -83'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|45'
|21.08.2022
|1' -74'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|65'
|14.08.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|90'
|06.08.2022
|74' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)