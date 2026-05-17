Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Роберт Мюрен - статистика

Волендам
18 мая 1989 (37)
#21 | Нападающий
180 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
31
6
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
52' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
62' - 90'
62'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
62' - 90'
74'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
0 : 0
05.04.2026
Фейеноорд
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
21.03.2026
Волендам
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Волендам
1 : 2
14.03.2026
Фортуна
60' - 90'
80'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НЕК
3 : 0
08.03.2026
Волендам
55' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Волендам
3 : 2
01.03.2026
Гронинген
46' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
2 : 1
13.02.2026
ПСВ
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
1 : 2
07.02.2026
Волендам
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 1
01.02.2026
Гоу Эхед Иглс
72' - 90'
74'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
2 : 0
24.01.2026
Волендам
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
2 : 1
18.01.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
10.01.2026
Волендам
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
3 : 0
30.11.2025
Волендам
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Волендам
1 : 1
22.11.2025
Твенте
84' - 90'
86'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
76' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
3 : 1
01.11.2025
Волендам
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
3 : 1
18.10.2025
Волендам
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Волендам
2 : 1
27.09.2025
Зволле
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
66' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
13.09.2025
Волендам
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
1 : 1
30.08.2025
Аякс
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
1' - 74'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
1 : 1
09.08.2025
Волендам
1' - 84'
Главные новости
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
8
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+