Андрес Прието - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Прието
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Прието
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -126'
|Пайде (Пайде)
|2:2
(6:5)п
|Динамо (Тбилиси)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)