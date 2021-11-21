Анастасиос Донис - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Анастасиос
|Фамилия
|Донис
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкберн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Анастасиос
|Фамилия
|Донис
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкберн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|12
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2022
|1' -34'
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|34'
|06.03.2022
|75' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|23.01.2022
|64' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Реймс (Реймс)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|09.01.2022
|64' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|11.12.2021
|64' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|05.12.2021
|80' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|28.11.2021
|64' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.11.2021
|67' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|07.11.2021
|1' -65'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Монако (Монако)
|31.10.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|24.10.2021
|1' -56'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Труа (Труа)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|01.10.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Нант (Нант)
|22.09.2021
|76' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|19.09.2021
|76' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:2
|Реймс (Реймс)