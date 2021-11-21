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    Анастасиос Донис - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Анастасиос
    Фамилия Донис
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Блэкберн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 августа 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 12 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2022 1' -34' Анжер (Анжер) 0:1 Реймс (Реймс)
    34'
    06.03.2022 75' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    23.01.2022 64' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Реймс (Реймс)
    16.01.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    09.01.2022 64' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:0 Реймс (Реймс)
    11.12.2021 64' -90' Реймс (Реймс) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    05.12.2021 80' -90' Реймс (Реймс) 1:2 Анжер (Анжер)
    01.12.2021 Был в запасе Лион (Лион) 1:2 Реймс (Реймс)
    28.11.2021 64' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.11.2021 67' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    07.11.2021 1' -65' Реймс (Реймс) 0:0 Монако (Монако)
    31.10.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    24.10.2021 1' -56' Реймс (Реймс) 1:2 Труа (Труа)
    17.10.2021 Был в запасе Брест (Брест) 1:1 Реймс (Реймс)
    01.10.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:0 Реймс (Реймс)
    26.09.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 Нант (Нант)
    22.09.2021 76' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Реймс (Реймс)
    19.09.2021 76' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    12.09.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:2 Реймс (Реймс)
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