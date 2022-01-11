Салли Кайкай - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Салли
|Фамилия
|Кайкай
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Салли
|Фамилия
|Кайкай
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьерра-Леоне
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|Был в запасе
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|16.01.2022
|83' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|Сьерра-Леоне
|11.01.2022
|Был в запасе
|Алжир
|0:0
|Сьерра-Леоне