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    Салли Кайкай - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Салли
    Фамилия Кайкай
    Команда Уикомб Уондерерс
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 августа 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьерра-Леоне 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 Был в запасе Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея
    16.01.2022 83' -90' Кот-д'Ивуар 2:2 Сьерра-Леоне
    11.01.2022 Был в запасе Алжир 0:0 Сьерра-Леоне
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