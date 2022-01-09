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    Джеффри Фортеш - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Джеффри
    Фамилия Фортеш
    Команда Де Графсхап
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 марта 1989 (33 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 1' -90' Сенегал 2:0 Кабо-Верде
    17.01.2022 1' -90' Кабо-Верде 1:1 Камерун
    13.01.2022 1' -82' Кабо-Верде 0:1 Буркина-Фасо
    09.01.2022 1' -90' Эфиопия 0:1 Кабо-Верде
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