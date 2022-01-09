Джеффри Фортеш - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Джеффри
|Фамилия
|Фортеш
|Команда
|Де Графсхап
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1989 (33 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Джеффри
|Фамилия
|Фортеш
|Команда
|Де Графсхап
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кабо-Верде
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2022
|1' -90'
|Сенегал
|2:0
|Кабо-Верде
|17.01.2022
|1' -90'
|Кабо-Верде
|1:1
|Камерун
|13.01.2022
|1' -82'
|Кабо-Верде
|0:1
|Буркина-Фасо
|09.01.2022
|1' -90'
|Эфиопия
|0:1
|Кабо-Верде