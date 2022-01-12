Иван Сальвадор - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Сальвадор
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оспиталет
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Сальвадор
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оспиталет
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2022
|1' -90'
|Сенегал
|3:1
|Экваториальная Гвинея
|26.01.2022
|1' -120'
|Мали
|0:0
(5:6)п
|Экваториальная Гвинея
|23'
|20.01.2022
|1' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|38'
|16.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|12.01.2022
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Кот-д'Ивуар