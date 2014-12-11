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    Энрико Бальдини - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Энрико
    Фамилия Бальдини
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Родной город Масса-Каррара
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 ноября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 90' -90' Карабах (Агдам) 0:0 Интер (Милан)
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