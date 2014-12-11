Энрико Бальдини - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Энрико
|Фамилия
|Бальдини
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масса-Каррара
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Энрико
|Фамилия
|Бальдини
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масса-Каррара
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|90' -90'
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Интер (Милан)