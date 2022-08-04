Жералдеш - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Андреш
|Фамилия
|де Барруш
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|70
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Андреш
|Фамилия
|де Барруш
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -106'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|04.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)