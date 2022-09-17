Михалис Бакакис - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Михалис
|Фамилия
|Бакакис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агринион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Михалис
|Фамилия
|Бакакис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агринион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|16.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|1' -85'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)