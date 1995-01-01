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Алессандро Дальмассо
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Как сыграют «Зенит», ЦСКА, «Ростов»? Смотрите матчи РПЛ с бонусом в 17000 рублей
13:01
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1
12:48
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Хоккеист «Сочи» и сын депутата Госдумы подозревается в убийстве («112»)
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12:26
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«Локомотив» показал гол Пиняева девятилетней давности за клуб
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13:12
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«Зенит» играет с 15-й командой РПЛ: ждать разгром? Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матч
13:07
«Так дальше продолжаться не может»: Гончаренко – о посещаемости матчей
12:42
Маслов: «Судейские ошибки должны закалить «Спартак»
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12:16
Промес ответил, упал ли уровень РПЛ
12:15
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Химки»
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12:14
Где смотреть матч «Зенит» – «Химки»: 19 тур РПЛ
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12:10
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Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике
12:01
Николаев: «Гол Соболева «Факелу» отменен ошибочно»
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Алессандро Дальмассо - статистика
#98 | Защитник
Имя
Алессандро
Фамилия
Дальмассо
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
7 мая 1996 (26 лет)
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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