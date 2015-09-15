Арсений Ерастов - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ерастов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|65
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ерастов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|68' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|90'
|08.11.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|26.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|90'
|21.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|65' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|89' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|04.08.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|28.07.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|83' -90'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)