Марат Быстров - статистика
#96 | Защитник
|Имя
|Марат
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Быстров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Марат
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Быстров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Ахмат
|0:1
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Казахстан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Азербайджан
|3:0
|Казахстан
|22.09.2022
|Был в запасе
|Казахстан
|2:1
|Белоруссия