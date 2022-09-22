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    Марат Быстров - статистика

    #96 | Защитник
    Имя Марат
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Быстров
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июня 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Ахмат 0:1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 19 тур
    04.03.2023 Был в запасе Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 Был в запасе Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Азербайджан 3:0 Казахстан
    22.09.2022 Был в запасе Казахстан 2:1 Белоруссия
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