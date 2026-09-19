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Англия. Первая лига
Команды
Уиком Уондерерс
Джек Гриммер
Статистика
€ 225 тыс
Джек Гриммер - статистика
Уиком Уондерерс
25 января 1994 (32), Уэстхилл
#2 | Защитник
184 см
Шотландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
19.09.2026
Уиком Уондерерс
81' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Лейтон Ориент
2 : 3
12.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
37'
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
5 : 1
29.08.2026
Уиком Уондерерс
1' - 77'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиком Уондерерс
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Уиком Уондерерс
1 : 1
28.10.2025
Фулхэм
1' - 90'
45'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бромли
1 : 1
26.08.2025
Уиком Уондерерс
Был в запасе
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