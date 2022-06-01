Матеуш Ветеска - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Ветеска
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варшава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Ветеска
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Варшава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|1:1
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|49'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Польша
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Уэльс
|0:1
|Польша
|22.09.2022
|Был в запасе
|Польша
|0:2
|Нидерланды
|14.06.2022
|1' -84'
|Польша
|0:1
|Бельгия
|11.06.2022
|Был в запасе
|Нидерланды
|2:2
|Польша
|08.06.2022
|Был в запасе
|Бельгия
|6:1
|Польша
|01.06.2022
|Был в запасе
|Польша
|2:1
|Уэльс