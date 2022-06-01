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    Матеуш Ветеска - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Матеуш
    Фамилия Ветеска
    Команда Клермон
    Состав Основной
    Родной город Варшава
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Клермон 1:1 Страсбур Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    49'
    11.02.2023 1' - 90' Клермон 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Уэльс 0:1 Польша
    22.09.2022 Был в запасе Польша 0:2 Нидерланды
    14.06.2022 1' -84' Польша 0:1 Бельгия
    11.06.2022 Был в запасе Нидерланды 2:2 Польша
    08.06.2022 Был в запасе Бельгия 6:1 Польша
    01.06.2022 Был в запасе Польша 2:1 Уэльс
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