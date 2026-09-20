Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Лукас Силва - статистика

Крузейро
16 февраля 1993 (33), Бон-Жезус-ди-Гояс
#16 | Полузащитник
182 см | 80 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
79' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
17
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
77' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
90' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
75' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
19.03.2026
Крузейро
1' - 88'
85'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
1' - 65'
17'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
1
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+