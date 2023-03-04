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    Мате Цинцадзе - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Мате
    Фамилия Цинцадзе
    Команда Жетысу
    Состав Основной
    Родной город Поти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Жетысу 0:2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
    04.03.2023 1' - 88' Жетысу 0:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жетысу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 1' -90' Жетысу (Талдыкорган) 0:2 Астана (Астана)
    04.03.2023 1' -88' Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
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