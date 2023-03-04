Мате Цинцадзе - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Мате
|Фамилия
|Цинцадзе
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Мате
|Фамилия
|Цинцадзе
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Жетысу
|0:2
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|04.03.2023
|1' - 88'
|Жетысу
|0:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|04.03.2023
|1' -88'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)