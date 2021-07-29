Яник Вилдсхут - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Яник
|Фамилия
|Вилдсхут
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Яник
|Фамилия
|Вилдсхут
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|9
|1
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|46' -90'
|ЦСКА (София)
|2:3
|Рома (Рим)
|90'
|25.11.2021
|62' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|ЦСКА (София)
|04.11.2021
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|ЦСКА (София)
|21.10.2021
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Заря (Луганск)
|69'
|16.09.2021
|1' -80'
|Рома (Рим)
|5:1
|ЦСКА (София)
|10' 67' 80'
|26.08.2021
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|3:0
|Виктория (Пльзень)
|19.08.2021
|1' -89'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|ЦСКА (София)
|12.08.2021
|1' -79'
|Осиек (Осиек)
|1:1
|ЦСКА (София)
|33' 77'
|05.08.2021
|1' -71'
|ЦСКА (София)
|4:2
|Осиек (Осиек)
|29.07.2021
|1' -74'
|Лиепая (Лиепая)
|0:0
(1:3)п
|ЦСКА (София)
|22.07.2021
|1' -72'
|ЦСКА (София)
|0:0
|Лиепая (Лиепая)