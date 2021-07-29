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    Яник Вилдсхут - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Яник
    Фамилия Вилдсхут
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1991 (31 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 9 1 2 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 46' -90' ЦСКА (София) 2:3 Рома (Рим)
    90'
    25.11.2021 62' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:0 ЦСКА (София)
    04.11.2021 1' -90' Заря (Луганск) 2:0 ЦСКА (София)
    21.10.2021 1' -90' ЦСКА (София) 0:1 Заря (Луганск)
    69'
    16.09.2021 1' -80' Рома (Рим) 5:1 ЦСКА (София)
    10' 67' 80'
    26.08.2021 1' -90' ЦСКА (София) 3:0 Виктория (Пльзень)
    19.08.2021 1' -89' Виктория (Пльзень) 2:0 ЦСКА (София)
    12.08.2021 1' -79' Осиек (Осиек) 1:1 ЦСКА (София)
    33' 77'
    05.08.2021 1' -71' ЦСКА (София) 4:2 Осиек (Осиек)
    29.07.2021 1' -74' Лиепая (Лиепая) 0:0
    (1:3)п    		 ЦСКА (София)
    22.07.2021 1' -72' ЦСКА (София) 0:0 Лиепая (Лиепая)
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