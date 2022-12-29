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    Якуб Брабец - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Якуб
    Фамилия Брабец
    Команда Арис
    Состав Основной
    Родной город Прага
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 августа 1992 (30 лет)
    Рост 189
    Вес 78
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' ПАС Ламия 2:1 Арис Греция. Суперлига, 25 тур
    44' 84'
    26.02.2023 1' - 90' Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 1' - 90' ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 18 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Арис (Салоники)
    44' 84'
    26.02.2023 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    04.02.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    29.01.2023 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    21.01.2023 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    15.01.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    08.01.2023 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    29.12.2022 1' -90' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    21.12.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    13.11.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    08.11.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -66' Атромитос (Перистери) 0:0 Арис (Салоники)
    30.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    11.09.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    55'
    04.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    28.08.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
    21.08.2022 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Левадиакос (Левадия)
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