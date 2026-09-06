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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Академика де Визеу
Хуан Сориано
Статистика
€ 1 млн
Хуан Сориано - статистика
Академика де Визеу
23 августа 1997 (29)
#12 | Вратарь
Испания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.09.2026
Академика де Визеу
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Академика де Визеу
0 : 3
29.08.2026
Порту
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
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Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
42
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Кадис
3 : 0
24.05.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Леганес
1 : 2
10.05.2026
Расинг
1' - 90'
55'
Испания. Сегунда, 38 тур
Депортиво
2 : 1
01.05.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Леганес
0 : 4
26.04.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
17.04.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Леганес
2 : 1
11.04.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Альмерия
2 : 1
05.04.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Леганес
1 : 1
02.04.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
0 : 0
28.03.2026
Леганес
1' - 90'
18'
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
5 : 2
21.03.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
3 : 2
14.03.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Леганес
0 : 1
08.03.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Спортинг
0 : 0
02.03.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Леганес
1 : 1
21.02.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Кордоба
2 : 1
14.02.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Леганес
1 : 0
06.02.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Бургос
2 : 1
31.01.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Леганес
2 : 0
24.01.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Кастельон
2 : 0
16.01.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Леганес
3 : 0
11.01.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Альбасете
1 : 3
04.01.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Леганес
0 : 1
20.12.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Расинг
1 : 1
13.12.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
0 : 0
07.12.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Леганес
0 : 3
22.11.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сеута
1 : 2
16.11.2025
Леганес
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
08.11.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леганес
1 : 2
01.11.2025
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Эйбар
0 : 0
25.10.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
2 : 0
19.10.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
ФК Андорра
1 : 2
04.10.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леганес
0 : 1
29.09.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
0 : 1
20.09.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
0 : 2
14.09.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Леонеса
0 : 0
07.09.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
2 : 2
01.09.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
1 : 1
22.08.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Уэска
1 : 1
17.08.2025
Леганес
1' - 90'
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