Тарантини - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Рикарду Хосе
|Фамилия
|Алвеш Монтейро
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1983 (39 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Рикарду Хосе
|Фамилия
|Алвеш Монтейро
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1983 (39 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|4:4
|Ягеллония (Белосток)
|26.07.2018
|1' -90'
|Ягеллония (Белосток)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)