Нано - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Гонсалес Марото
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Гонсалес Марото
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|1' -74'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:1
|Тобол (Костанай)
|13'
|21.07.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)