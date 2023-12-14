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Ричард Алмейда
Статистика
Ричард Алмейда - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1989 (37), Сан-Паулу
#20 | Полузащитник
177 см
Азербайджан | Бразилия
Статистика
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Статистика по турнирам
Азербайджан. Премьер-лига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Лига Европы 2022/2023
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
1
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Карабах
2 : 1
14.12.2023
Хэкен
89' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Мольде
2 : 2
30.11.2023
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Карабах
0 : 1
09.11.2023
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Байер
5 : 1
26.10.2023
Карабах
87' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Хэкен
0 : 1
05.10.2023
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Карабах
1 : 0
21.09.2023
Мольде
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
1 : 1
31.08.2023
Олимпия
89' - 90'
63'
Лига Европы, 4 раунд
Олимпия
0 : 2
24.08.2023
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
1 : 2
17.08.2023
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Карабах
2 : 1
10.08.2023
ХИК
Был в запасе
55'
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