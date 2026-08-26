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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Фенербахче
Талиска
Статистика
€ 7 млн
Талиска - статистика
Фенербахче
1 февраля 1994 (32), Фейра-де-Сантана
#94 | Полузащитник
188 см
Бразилия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 67'
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Турция. Суперлига 2026/2027
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Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
6
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 67'
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
1' - 73'
Лига чемпионов, 3 раунд
Штурм
0 : 1
11.08.2026
Фенербахче
1' - 77'
66'
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
2 : 0
05.08.2026
Штурм
1' - 90'
9'
Лига чемпионов, 2 раунд
Гурник
1 : 1
29.07.2026
Фенербахче
1' - 80'
12'
Лига чемпионов, 2 раунд
Фенербахче
1 : 0
21.07.2026
Гурник
1' - 87'
37'
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