Бьорн Кристенсен - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсаскала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсаскала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|60' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|04.08.2022
|83' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)