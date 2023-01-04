Марко Пьяца - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Пьяца
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Пьяца
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|72' - 90'
|Эмполи
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 26 тур
|04.03.2023
|72' - 90'
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|76' - 90'
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|72' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|04.03.2023
|72' -90'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.02.2023
|76' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|04.02.2023
|83' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|16.01.2023
|63' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|1' -56'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|1' -62'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|46' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -59'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|17.09.2022
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2022
|1' -63'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|05.09.2022
|1' -57'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)